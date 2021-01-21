Alevi köylerinin işaretlendiği haritayı paylaşan doktora soruşturma

Tokat'ta Sağlık Bakanlığı logolu bir haritada Alevi köylerinin kırmızı renkli ‘Alevi' yazısı olduğu ortaya çıktı. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığın böyle bir haritası olmadığını ve harita üzerinde değişiklik yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tokat'ta yerel yayın yapan "Anadolu'nun Sesi Tokat" sitesinde yer alan habere göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Arısu köyü Eskici mahallesinde rahatsızlanan bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanın İstanbul'da yaşayan oğlu annesinin sağlık durumunu öğrenmek için aradığı hastanede bir doktor hangi köyden olduklarını öğrenmek için Almus'un köylerini gösteren bir harita gönderdi.

Hasta yakınına gönderilen Sağlık Bakanlığı'nın logosunun olduğu haritada Alevilerin yaşadığı köylerin yanına kırmızı harflerle ''Alevi'' yazıldığı görüldü.

Haritanın kim tarafından ne amaçla hazırlandığı bilinmezken, Alevilerin yaşamadığı köylerin yanında hiçbir ifadenin bulunmadığı görüldü.

"Doktor soruşturulsun"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tokat İli Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Bakan, haritayı gönderen doktor hakkında idari ve hukuki soruşturma yapılmasını ve soruşturma sonuçlanana kadar görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Bakan, "Bu bir servis etme işi değildir. İnsanları aptal yerine koyarken hangi zeka türünü baz alıyorsunuz. Bu millete yazık ediyorsunuz, yapmayın. Bu konu basit bir mesele değildir. Bu doktor Hipokrat yemini etmiştir. Hastanın kimliğini, inancını, mezhebini sorgulama yetkisi yoktur. İşi hasta tedavi etmektir. Bu doktorun ayrıştırıcı tutumunun dışa vurmuş haline tanık olduk. Durum ciddidir, geçiştirilemez. Bu doktorun bugüne kadar tedavi uyguladığı hastalar, hastalara uyguladığı tedavi yöntemleri ve reçeteler mutlaka incelenmelidir. Şimdi yapılacak iş doktor hakkında idari ve hukuki soruşturma yapılmasıdır. Soruşturma selameti açısından görevden uzaklaştırılmalıdır" dedi.

Doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, tepki çeken harita hakkında bir açıklama yaptı ve doktor hakkına soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde yer alan "Sağlık Bakanlığı logolu haritada Aleviler fişlendi" başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür" denildi.

Söz konusu açıklamada, "Tokat Almus Toplum Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimin, merkezde asılı olan Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çektiği ve şahsi telefonundaki bu fotoğraf üzerinde değişiklikler yaptığı anlaşılmıştır. Hekim, beyanında Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklileri yaptığını ifade etmiştir. Haberlerde iddia edildiğinin aksine, müdürlüğümüzde ya da bağlı sağlık tesislerimizde böyle bir harita bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İlgili personel hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.