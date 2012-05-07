'Alevi kapılarının işaretlenmesi yeni katliamların habercisi'

Amasya- Adıyaman, İzmir, Gaziantep, Malatya ve Erzincan’ın Avcılar köyünden sonra şimdi de Aydın’ın Didim ilçesindeki Hisar ve Mavişehir mahallelerinde yaşayan Alevilerin kapılarına “Alevileri yakın, Alevilere ölüm” yazılıp “X” işareti konulması tepkilere neden oldu. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Menekşe'nin haberine göre şu ana kadar işaretleme yapanlarla ilgili hiçbir zanlının yakalanamadığı belirtilirken hükümet yetkililerinin ve İçişleri Bakanı’nın bu tür işaretleme ve saldırıları “çocuk işi” olarak nitelemesinin olayların üzerine gidilmesindeki ciddiyeti de ortaya koyduğu belirtildi.

Eski Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, “Aleviler bugün saldırıların hedefi haline getirildi. Çünkü Başbakan bu fitili ateşledi. Başbakan’ın ateşlediği fitili yurdun her yerinde yankı bulmaya başladı ve yangına hazır hale geldi” diye tepki gösterdi.

Katliamın habercisi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevilerin hedef haline getirildiğine dikkat çektiği tepkisinde şu görüşlere yer verdi: “Aleviler kendi hakları için kamuoyu oluşturmaya başladı. Alevilerin seslerini kesmeye çalışıyorlar. Özellikle Alevilerin yoğun bir şekilde yaşadığı mahalleleri, ilçeleri, köyleri seçiyorlar. Alevileri; buralardan göç etmeleri için zorluyorlar. Bu yeni katliamların habercisidir. Bu yaşananlara bir çözüm bulunmazsa çok daha ilerilere varacağının da bir göstergesidir.”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kemal Bülbül de şunları kaydetti: “Bu tesadüfen oluşmuş bir şey değil. Adıyaman’da, İzmir’de, Antep’te, Erzincan’da sırasıyla bu gerçekleşti. Dikkat edilirse bu kapı işaretlemeler, saldırılar 2 Temmuz Sivas katliamı ile ilgili katillere zamanaşımı verilmesinin akabinde bize gaz bombası ile bir katliam denemesi yapılmıştı, onun akabinde hükümetin bu tutumundan cesaret alanlar bu tür çalışmalara başladılar. ”