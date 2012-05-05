Aydın'da korkutan yazı: Alevilere ölüm

Aydın Didim'deki bir apartmanda Alevi iki ailenin evinin kapısı işaretlenip, boyayla 'Alevilere Ölüm, Alevileri Yakın' yazılması endişe yarattı, polis araştırma başlattı.

Buket Yetişsin'in Radikal'de yer alan haberine göre, Hisar Mahallesi 2232 Sokak’ta bulunan Artemis Apartmanı’nda oturan Alevi inancındakilerin oturduğu 2 binanın girişine işaret konulup boyayla yazı yazılması endişe yarattı. Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi yetkililerinden Hasan Dikçe olayın 6 Mayıs Hıdırellez kutlamalarının öncesinde meydana gelmesinin önemli olduğunu anlatırken, "Didim’de bugüne kadar birçok inanç ve görüş sorunsuz olarak yaşadı. Bu saatten sonra bu tip olayların yaşanması bizleri endişeye sevk ediyor" dedi. Apartmanda oturan 7 ailenin bulunduğunu ve bunlardan sadece ikisinin Alevi kökenli olduğunu belirten Dikçe, "Olayı her kim ya da kimler yapmışsa apartmanda yaşayanları çok iyi biliyor. Ev sahiplerinden birisi zaten şu anda Didim’de değil yurt dışında yaşıyor diğer arkadaşımız da Tuncelili. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Bu tip olaylar Alevilere geçmişte yaşanan kötü olayları hatırlattığı gibi turizm ilçesi olan Didim’e de çok zarar verecektir" diye konuştu.

Didim İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çaylak, "Apartmanda fazla oturan insan yok, olayı gerçekleştirenlerin apartmanı ve şahısların kökenlerini bilen kişiler olma ihtimali oldukça yüksek. Olayı gerçekleştirenlerin apartmana kolayca girebilecek kişiler olduğu ihtimali üzerinde yoğunlaşıyoruz. Olay yerinden gerekli numuneleri aldık. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Adıyaman’da başlayıp, bir çok ilde Alevi evlerinin kapıları işaretlenmişti.