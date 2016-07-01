"Alevi inancı çürümüş" diyen yazarın kitap tanıtımına katılmayan öğretmenlere soruşturma

İstanbul'da bir ortaokulda Alevi inancını çürümüş olarak niteleyen yazar Nurettin Topçu'nun kitap tanıtımına katılmak istemeyen öğretmenlere "Okul birliğini bozmaktan" soruşturma açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm kademelerdeki okullara, öğretmenler tarafından seminer döneminde incelenmesi ve tartışılması istenen 32 kitap önerildi. Bu listede birinci sırada yer alan “Öncü bir eğitimci” olarak nitelendirilen Nurettin Topçu imzalı “Türkiye'de Maarif Davası” adlı kitap ilkokul ve ortaöğretim öğretmenleri tarafından incelenmesi zorunlu kılındı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, kitabın tanıtımına İstanbul'da başlandı. Tanıtım yapılmak istenen okullardan biri olan Küçükçekmece İkitelli Ortaokulu'nda bazı öğretmenler kitabın sunumunun yapıldığı sırada salonu terk etti. Kitabın öğretmenlik mesleğini geliştirecek nitelikte olmadığını, ayrımcılık ve nefret suçu işlendiğini söyleyen eğitimciler hakkında soruşturma açıldı.

'Birlik ve beraberliği bozmakla' suçlanıyorlar

Okul müdürü Turgut Oğuz imzasıyla gönderilen resmi yazıda, öğretmenler "birlik, beraberliği ve okul düzenini bozmak," "kitabın sunumunu yapanların istek ve arzularını kırmakla" iddiasıyla suçlandı. 1'i Eğitim-Sen üyesi 5 öğretmen dün okul yönetimine savunmalarını vererek suçlamaları reddetti. Öğretmenler; "Suçlamalar iftira. Okul müdürü protesto ettiğimiz söylüyor. Ancak salonda herhangi bir protesto olmadı. Dışarı çıkıp bahçede bekledik" dedi.

"Müdür hakkında devam eden bir soruşturma var"

Okul müdürü Turgut Oğuz hakında geçen sene aynı okulda öğrenim gören kızının "notlarını yükseltiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Öğretmenler, "Geçen sene MEB'e şikayet edildi. Hakkında devam eden bir soruşturma var. Ancak bu kişisel bir intikam meselesi değil. Müdür zaten AKP'ye yakın bir isim. Özel olarak Alevi, solcu ve demokrat öğretmenleri hedef alıyor" ifadelerini kullandı.