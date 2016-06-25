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MEB'in okunmasını 'zorunlu' tuttuğu kitaptan: Alevilik çürütülmüş zihniyetin harabesi!

Nurettin Topçu imzalı kitapta, "liselerde karma eğitimin kaldırılması gerektiği" savunuluyor

25 Haziran 2016 14:58

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlerin seminer döneminde incelenmesi ve tartışması istenen kitapların arasında tek zorunlu kılınan ve birinci sırada yer alan "Türkiye'de Maarif Davası" aslı kitapta, Alevilik inancı için; 'Çürütülmüş zihniyetin harabesidir" ifadesi kullanılıyor.

MEB'in öğretmenlere önerdiği 32 kitabın içerisinde bulunan Nurettin Topçu imzalı kitapta, eğitim sistemi için İslam'a dayalı kurallar önerilirken; liselerde karma eğitimin kaldırılması gerektiği savunuluyor.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre; ilk olarak 1960 yılında yayımlanan kitabın zorunlu tutulmasıyla ilgili Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca tüm öğretmenlere "Bu dayatmayı kabul etmeyin" şeklinde bir çağrıda bulundu.

"İslam alemi 'bozuk' Alevilik zihniyetiyle kemiriliyor ve bir harabeye dönüyor" şeklinde ifadeler kullanan Topçu'nun kitabında şu sözlere yer veriliyor:

“... Tarikatları ise, asırların arasında ta kalbinden kemiren şerir kuvvet Alevilik olmuştur. Ve böyle bozuk bir zihniyete, kolayca ortak olan hayati hazlarla yüklü bir adap ve erkan silsilesi, tarikatları çürütmeğe kafi geldi. İslam alemi, bugün bu iki çürütülmüş zihniyetin harabesi halindedir.”

 

Kitapta, karma eğitime de karşı çıkılıyor

 

Milli Eğitim Şurası'nda Eğitim Bir-Sen tarafından kaldırılması önerilen karma eğitimle ilgili olarak kitapta; “Kız ve erkek öğretiminin terbiyedeki hususiyetlerini ayrı ayrı belirtmek ve kızların terbiyesine şimdikinden daha büyük önem vermek gayesiyle, liselerde kız ve erkek öğretiminin ayrılması lazımdır.” ifadeleri yer alıyor.

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