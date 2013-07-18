'Alevi haklarını teslim etmek kendini Alevi ilan etmekten geçmez'

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın "Eğer Alevilik Hazreti Ali’yi sevmekse, ben dört dörtlük Aleviyim. Çünkü Hazreti Ali efendimizi çok seviyorum" sözlerine ilk tepki Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği’nden geldi. Dernek Başkanı Ali Kenanoğlu, "Bir Başbakan’a düşen görev inançları tanımlamak tariflemek, o inancın mensuplarını kategoriye ayırmak değildir" dedi.

Kenanoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Alevilerin İslam inancı, bu inanç içerisinde Hazreti Ali inancı, Hz. Ali’ye yükledikleri anlam ve Hz. Ali’nin yaşamı ile ilgili inandıkları Sünnilikten de Şiilikten de çok farklıdır. Alevilik kendi inançsal bütünüyle bin yıldan fazladır varlığını sürdürmektedir. Alevilerin toplumsal taleplerini, inanç özgürlüklerini, gasp edilen haklarını hukuklarını, eşit yurttaşlık haklarını teslim etmenin yolu kendini Alevi ilan etmekten geçmez.

Dalga geçer gibi

Kendini Alevi ilan etmekle yetinmeyen Başbakan’ın Alevilerle dalga geçer tarzda kendisini dört dörtlük Alevi ilan etmesi de komedi ötesi vahim bir vakadır. Bir taraftan Alevi açılımı deyip diğer taraftan Alevi olmak isteyenler bana benzesin demeye getirmek Alevi toplumu ile dalga geçmektir. Başbakan Alevi toplumuna alay etmeyi bırakıp Başbakan olmanın gereğini yerine getirmelidir. Alevilerin talepleri birinci Alevi çalıştayına katılan çok farklı Alevi kesimlerince ortaklaştırılarak hükumete sunulmuştur. Sayın Başbakan dört dörtlük bir Alevi olmak yerine bu talepleri yerine getirerek iyi bir Başbakan, hak hukuk tanıyan iyi bir yönetici, ayrımcılığı ortadan kaldıran, vicdan sahibi iyi bir insan olmayı hedeflemelidir."