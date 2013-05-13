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Politika

Alevi hakları CHP ile BDP’nin arasını bozdu

BDP’nin 'Aleviler devletin hizmetlerinden eşit yararlansın' önerisine, CHP kanadının ‘hele bir düşünelim’ yaklaşımında bulunması tartışmalara neden oldu

13 Mayıs 2013 18:36

T24/ ANKARA

Anayasa’da Alevi hakları CHP ile BDP’yi karşı karşıya getirdi. CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart,  BDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Daniş Beştaş’ı ‘Ucuz siyaset” yapmakla suçladı. Rıza Türmen, BDP’nin inanç guruplarına ilişkin düzenlemelere karşı çıkan AKP ve MHP yerine CHP’yi hedef seçmesinin anlamlı olmadığını söyledi.

Dün düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı’nda, Avrupa Alevi Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öken’in, BDP’nin komisyona sunduğu “Aleviler devletin hizmetlerinden eşit yararlansın' önerisine CHP kanadının ‘hele bir düşünelim’ yaklaşımında bulunması tepki yarattı. Sert açıklamalar bugün geldi. Komisyon üyesi Kart ve Türmen, BDP’ye yüklendi. 

 

Kart: Meral Daniş yanlış tweet atıyor

 

CHP’li Atilla Kart, BDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Daniş’in sosyal medyadan yanlış ‘tweet’ atarak gerçeği çarpıttığını söyledi. Kurultayda, CHP’ye okları döndüren düzenlemenin, BDP ile uzlaşılan madde olduğuna dikkat çekti. Kart, “Söz konusu maddenin yeniden düzenlenmesi konusunda BDP ile anlaşma sağlanan madde. Sanki böyle bir anlaşma  yokmuş gibi, BDP’li Daniş, tweet atmış. Doğru söylemiyor. Bu hiç etik değil. Doğru değil” dedi.

 

Türmen: AKP ve MHP yerine CHP hedef yapılıyor

 

BDP’li Meral Beştaş Daniş’le, maddenin ortak yazımı konusunda mutabakata vardıklarını anlatan Türmen, "Sadece Aleviler değil, bütün inanç guruplarının çıkarlarını düşünerek düzenleme yapıyoruz. Farklı inanç guruplarına eşit muamele için çaba gösteriyoruz. Bu düzenlemelere AKP ve MHP karşı çıkıyor. Buna rağmen BDP, CHP’yi hedef seçiyor. Hiç doğru değil”
 

 

 

 

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