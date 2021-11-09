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“Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” sözleri tepki çeken Hayrettin Karaman, kamuda görevliymiş

Karaman’ın “Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” yönündeki açıklamalarına tepkiler sürüyor

09 Kasım 2021 07:26

İktidara yakınlığıyla bilinen ilahiyatçı yazar Hayrettin Karaman’ın “Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” sözleri tartışmalar sürerken, Karaman'ın kamuya ait Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu, olayın "sapkın-provokatif fetva" sözleri ile geçiştirilemeyeceğini söyledi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın yazarı ve İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ın Alevilere yönelik ifadeleri sonrası tepkiler sürüyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hayrettin Karaman'ın kamuya ait Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı göründüğünü söyledi. Olayın "sapkın-provokatif fetva" sözleri ile geçiştirilemeyeceğini belirten Terkoğlu, "Karaman'a bu kurum ne danışıyor? Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?" diye sordu.

Terkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Alevi yurttaşlarımızı hedef alan fetvanın sahibi Hayrettin Karaman halen Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı görünüyor. Bu olay "sapkın-provokatif fetva" diyerek geçiştirilemez. Karaman'a bu kurum ne danışıyor? Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?"

Karaman, kendisine ait internet sitesinde, kendisini Sünni olarak ifade eden bir kadının, “Alevi ile evlenilir mi?” yönündeki sorusuna “Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez” yanıtını vermişti.

Mehmet Y. Yılmaz yazdı: - Bulgurcu Hoca, yanıtını niye sildi?

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