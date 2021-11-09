“Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” sözleri tepki çeken Hayrettin Karaman, kamuda görevliymiş

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hayrettin Karaman'ın kamuya ait Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı göründüğünü söyledi. Olayın "sapkın-provokatif fetva" sözleri ile geçiştirilemeyeceğini belirten Terkoğlu, "Karaman'a bu kurum ne danışıyor? Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?" diye sordu.

Terkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Alevi yurttaşlarımızı hedef alan fetvanın sahibi Hayrettin Karaman halen Vakıf Katılım Danışma Komitesi Başkanı görünüyor. Bu olay "sapkın-provokatif fetva" diyerek geçiştirilemez. Karaman'a bu kurum ne danışıyor? Hangi mezheplere kredi verilmeyeceğini mi?"