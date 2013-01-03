Alevi evlerinin işaretlenmesine Aleviler'den tepki: Oyuna gelmeyiz

İstanbul Kartal, Pendik, Okmeydanı, Bursa ve son olarak Eyüp Güzeltepe mahallesinde Alevi yurttaşların evlerinin ve cemevlerinin işaretlenmesine tepki gösteren Alevi örgütleri sözcüleri, “AKP, karşısında güçlü, örgütlü, kitlesel bir duruş sergileyen Alevi toplumunu korkutmaya ve sindirmeye çalışıyor. Aleviler bu oyunlara gelmeyecektir” dediler.

Mersin’de başlayan, Adıyaman, İzmir, Erzincan, Malatya, Balıkesir, İstanbul Kartal, Pendik, Okmeydanı, Bursa ve son olarak Eyüp Güzeltepe mahallesinde Alevi yurttaşların evlerinin ve cemevlerinin işaretlenmesi tepkilere neden oldu. Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ, AKP’nin ayrımcılaştıran söylemlerinin bu tür olaylara neden olduğunu belirterek “Yönetimi elinde tutan partinin bütün kadrolarının ağzından çıkan tek kelime ‘biz ve onlar’. Bu tür söylemler tabanda da kendisine müşteri buluyor, mahalle baskısına yol açıyor. Çağdışı toplum yaratmak için ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar. Böyle bir ülkede nasıl yaşayacağım, bundan korkuyorum. Alevileri korkutarak sindirmeye çalışıyorlar, tedirginlik yaratıyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Bu oyunlar tehlikeli oyunlardır" dedi.

Alevi Araştırmaları Merkezi Başkanı Ali Yıldırım ise “AKP’nin diz çöktüremediği bir tek kesim var, o da Alevi toplumu. Korku, baskı ve sindirme politikalarıyla Alevi toplumunun muhalif duruşunu erozyona uğratmak, bu çizgisinden vazgeçirmek istiyorlar" diye konuştu.

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği de özetle şunları dile getirdi: "Biz Aleviler ‘Maraş, Malatya ve Sivas’ katliamını yaşayarak çok iyi öğrendik ki devlet gerekli gördüğünde bir inancı, diğer inanca karşı düşmanlaştırabiliyor, şuursuzlaştırabiliyor, katliamlara zemin hazırlıyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz." (Sibel Bahçetepe/Cumhuriyet)