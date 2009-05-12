Alevi ders kitabı hazır

İlköğretim ve liselerde okutulması planlanan Alevi ders kitabında son aşama gelindi. 4. sınıftan itibaren her yıl için ayrı ayrı hazırlanan bilgiler, toplam 9 klasörden oluşuyor ve yaklaşık 350 sayfa.



Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Alevi ders kitabının hazırlık çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:



"Cem Vakfı ve Alevi İslam Din İşleri Başkanlığı olarak başka vakıflardan da arkadaşları alarak bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon bir tasarı hazırladı. Ders kitapları tasarısı. Birkaç güne kadar zannediyorum bitmiş olacaktır. Sayın Başbakan'dan randevu isteyeceğiz."



İlköğretim ve liselerde okutulmak için hazırlanan tasarı 9 klasörden oluşuyor ve yaklaşık 350 sayfa.



Tasarıda Alevi öğrenciler için din dersleri kitaplarına eklenmesi önerilen konu başlıkları özetle şöyle sıralanıyor:



4. Sınıf: Sünni İslam inancındaki dualarla birlikte Alevilikteki uyku duası ve sabah duası.



5. Sınıf: Cemevi'ni tanıyalım



7. Sınıf: Aleviler ve Kuran.



9. Sınıf: İslam'da ibadet yerleri, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Ahmet Yesevi.



11. Sınıf: İslami bir akım olarak Alevilik- Caferilik Taslakta 4'den 12'inci sınıfa kadar her bir sınıf için ortalama 70-80 sayfalık bilgiye yer veriliyor.



Prof. Doğan kitabın nasıl müfredat içine gireceği konusunda ise şunları söylüyor:



"Milli Eğitim Bakanlığı'nın tutumuna bağlı. İsterse ayrı olarak okutacaktır. İsterse aynı kitap içinde bir bölüm olarak okutulacaktır. Belki denecektir ki 'Azaltabilir miyiz? 80 sayfa değil de 40 sayfaya indirsek?' Hangi bilgilerin daha öncelikli verilmesi konusunda belki müzakere olacaktır."

12Sınıf: Sünni İslam inancındaki dualarla birlikte Alevilikteki uyku duası ve sabah duası.

