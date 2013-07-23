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Yaşam

Alevi derneklerinden Gül'e red: 'yeryüzü sofrasına gideceğiz'

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile değil, Antikapitalist Müslümanlar ile yeryüzü sofrasında olacaklarını açıkladılar.

23 Temmuz 2013 18:21

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez ve Şubeleri yaptıkları açıklamada, yarın akşamCumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımı ile yapılacak iftar yerine Antikapitalist Müslümanların yeryüzü sofrasına katılacak.
 
Dernekler ortak açıklamalarında, "kardeşliğin sadece masada yemede içmede olmadığı" belirtilerek Alevilerin talepleri karşılanmadığı sürece bu davetlere katılınmayacağı belirtti.
 
"Cem evlerinin ibadethane olarak kabul görmediği, okullarda Alevi çocuklarına zorunlu Sünnilik eğitiminin devam ettiği, seçmeli ders adı altında verilen Sünni dini derslerin zorla seçtirildiği,  Alevi köylerine cami yapma uygulamasına devam edildiği,  evvelce yapılan yerlere İmam atanmasından vazgeçilmediği,
 
"Hâce Bektaş Dergahı başta olmak üzere devlet tarafından gasp edilen Alevi ibadethaneleri Alevilere teslim edilmediği,  Madımak Otelinin katliamı lanetleyen bir şekilde ibret müzesine dönüştürülmediği gibi katillerin de isimlerinin yazıldığı uyduruk bir anı evine dönüştürüldüğü, 
 
"Kamu kurum ve kuruluşlarında Alevilere yönelik negatif ayrımcı tutumların her zamankinden daha fazla arttığı,  Alevilerin demokratik bir ülkede olması gerektiği gibi her türlü alanda eşit haklara sahip olmadığı, devletin inançları, ibadetleri ve onların mabetlerini tanımlamaktan, tarif etmekten vazgeçmediği bir ortamda kardeşliğin sadece masada yemede içmede olmayacağına inanıyoruz."
 
Açıklamada, "Anti Kapitalist Müslüman canlarla yeryüzü sofrasında can olacağız, canlarımızın sofrasını paylaşacağız" dendi. 

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