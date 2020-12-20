Alevi derneklerinden CHP'nin Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e ziyaretine tepki: Kınıyor ve açıklama bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaş’ın Maraş Katliamı’nın yıldönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyaret Alevi örgütlerinden tepki çekti.

Ortak bir açıklama yayımlayan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP yönetimini açıklama yapmaya çağırdı:

"Belki şaşırdık, belki tanıdık, belki hatırlandık bir tabloydu ama Alevilerin vicdanını bir kez daha sızlatan bu görüntü karşısında kendilerini kınıyor ve Alevi toplumu adına Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine soruyoruz?

1- Bu ziyaretin sebebini adalete olan vurgunuz ve söylemlerinizle net bir şekilde anlatacak mısınız?

2- Yoksa Alevilerin mazlum bir toplum olmasına bilinçaltınızdaki küçümsemeyle mi bakıyorsunuz?

Evet, sevgili canlar tüm Alevi kurumları olarak Alevi halkının oylarıyla iktidara gelmiş ve demokrasi, adalet ve özgürlük vadeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini bir kez daha kınıyor ve bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz."

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti