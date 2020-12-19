Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyarette bulundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
19 Aralık 2020 15:42
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti.
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CHP'den yapılan açıklamada, ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik ettiği belirtildi.
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Geçen ay, Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın tehdidinin ardından Seval Türkeş'in kendisini aradığını söylemişti.
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Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Beni en duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi. Bunu söylemek isterim. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Biz bildiğimiz yoldan kararlılıkla devam edeceğiz."