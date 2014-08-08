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Politika

Alevi dernekleri oy çağrısında bulundu

Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan sonra 900 dernekten oluşan Alevi Vakıfları Federasyonu, cumhurbaşkanlığı seçimi için mutlaka sandığa gidilmesi yönünde açıklama yaptı

08 Ağustos 2014 15:20

600 cemevi derneği ve 300 alevi yöre derneğinden oluşan Alevi Vakıfları Federasyonu, Cumhuraşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Alevi Bektaşi Federasyonu da 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İhsanoğlu'na destek açıklamıştı. 

Federasyon yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ve İstanbul mitinglerinde yaptığı konuşmalara tepki göstererek, "yaklaşık 200 üye derneği ve 150 bin üyesi olan Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) olarak 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mezhepçi ve bölücü Recep Tayyip Erdoğan’a Alevilerden bir tek oy bile yok" ifadesi kullanılmıştı. Federasyon, "bütün üyelerimizi ve Alevileri sandığa gitmeye ve diğer adaylardan birine oy vermeye davet ediyoruz" açıklaması yapmıştı. 

 

T24'ün notu: T24'te bu haberin başlığı ilk olarak 'Alevi dernekleri Köşk için 'İhsanoğlu' dedi' şeklinde yayınlanmıştır. Haberin başlığını düzeltir, okurlarımızdan özür dileriz.

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