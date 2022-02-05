Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı'ndan ticarethane tarifesinden kesilen faturaya tepki: Gelip mühürlesinler, ödemeyeceğiz ve hukuki süreci başlatıyoruz

Yılın ilk ayında mesken, sanayi ve ticarethane abone gruplarına ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında yapılan elektrik zammı faturalara yansımaya başladı. İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği’ne gelen 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL’lik doğal gaz faturası tepkilere neden oldu. Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Celal Fırat, "Gelip mühürlesinler, ödemeyeceğiz ve hukuki süreci başlatıyoruz" dedi.

İbadethane statüsüne alınmadığı için ticarethane statüsünden kesilen elektrik faturalarını sosyal medyadan paylaşan Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat, "Devlet, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerleri ibadethane olarak görüyor. Cemevine de ticarethane mantığıyla bakıyor" dedi.

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Euronews'in aktardığına göre, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Celal Fırat, yönetim olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını söyledi; “Gelip mühürlesinler, ödemeyeceğiz ve hukuki süreci başlatıyoruz. Aynı şeyi doğalgaz faturaları için de yapacağız, hukukçu arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Alevilikte her şey rızalık üzerine bu zamana kadar ödedik borcumuzu ama artık bizim devletten alacağımız var. Biz vatandaşlık gereklerini yapıyoruz, vergimizi ödüyoruz” ifadelerini kullandı.