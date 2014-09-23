Alevi dernekleri: Çocuklarımızı din dersine göndermiyoruz

İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelerek bir açıklama yapan Alevi dernekleri, binaya siyah çelenk bıraktı. Açıklamada, "Bu eylemlerimiz çoğaltarak büyüteceğiz. İktidarınızı rahatsız etmeye devam edeceğiz" denildi.

Alevi Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, zorunlu din derslerini protesto etmek ve yeni öğretim yılındaki sorunları dile getirmek için Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Saat 11.00 sıralarında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, "Mezhepçi eğitime karşı demokratik mücadele" yazılı pankart açtı. "Zorunlu din dersi istemiyoruz" sloganları da atan grup, daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü girişine siyah çelenk bıraktı.

‘Tekçi yaklaşımların karşısında tavizsiz duracağız’

Basın açıklamasını okuyan Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Rıza Eroğlu, yeni öğretim yılının birtakım dayatmalarla toplumu rahatsız ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eğitim emekçilerinin çağ dışı yaşam koşullarını çağa uydurmak, okullarımızın fiziki yapısını düzeltmek, bilimsel eğitim önündeki engelleri kaldırmak ve daha bir dizi öncelikli sorunlar varken, iktidarın tüm bu sorumluluklardan kaçıp, yeni bir ötekileştirici politikası hepimizin bilgisi dahilindedir. İktidar, zorunlu din derslerinin ardından, 4+4+4 sistemini uygulamaya sokan ve adım adım, bu ülkenin değişik inançlarını bitirmeye çalışan bir politikayı bize reva görmektedir. Ancak, tekçi eğitimi okul müfredatına yerleştirmekle tatmin olmayan AKP iktidarı, giderek orta öğretimin tümünü imam hatip okulları haline getirmeye çalışmak gibi bir tehlikeli ortamın yaratılmasına ve ayrıca Alevi-Sünni kardeşliğine de ciddi bir biçimde balta vurmaktadır. Biz Alevi kurumları ve bireyleri olarak, bu tekçi, ırkçı, mezhepçi yaklaşımların karşısında tavizsiz duracağımızı bildirmek için burada toplandık."

‘Çocuklarımızı zorunlu din dersine göndermeyeceğiz’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Alevilere yönelik ihlali belirtmesinin kendilerinin haklılığını ortaya koyduğunu belirten Eroğlu şöyle devam etti:

"Her şeyden önce 'Hiç kimse inancını değiştirmeye zorlanamaz' hakkının ihlali, Anayasal suçtur. Bu nedenle iktidara çağrımızdır: Öncelikle zorunlu din dersleri eğitimden derhal kaldırılmalıdır. Orta öğrenim, imam hatiplere indirgenmekten vazgeçilmelidir. Alevi çocuklarını, inançlarından şüpheye düşüren, Sünni müfredata mahkûm etmekten vazgeçilmelidir. Bugün burada çocuklarımızı okula göndermeyerek tepkimizi dile getirmenin yanı sıra şunu da söylemek istiyoruz ki, bu eylemlerimiz çoğaltarak büyüteceğiz. İktidarınızı rahatsız etmeye devam edeceğiz ve bedeli ne olursa olsun çocuklarımızı din dersleri eğitimine göndermeyeceğiz."