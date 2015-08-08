Alevi dernekleri başkanlarına silahlı saldırı!

İstanbul'da Sultangazi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş'ına yönelik silahlı saldırının ardından Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Baki Düzgün ve Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkanı Doğan Demir, barış çağrısı yapacakları basın toplantısına katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya çıktıkları yolda silahlı saldırıya uğradı.

DİHA’da yer alan habere göre, çatışmasızlık sürecinin sona ermesinin ardından barış çağrısı yapmak amacıyla Ankara'da düzenlenecek basın toplantısına katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Baki Düzgün ve AKD Genel Başkanı Doğan Demir, yolda silahlı saldırıya uğradı. Herhangi bir yaralama ve canı kaybı yaşanmazken saldırı Ankara'ya 70 kilometre kala yokuş aşağı indikleri sırada gerçekleşti. Kendilerine pusu kurulduğunu ve araçlarının hedef alındığını belirten Demir, "Silah sesi duyduktan sonra durmadık. Direk bizi hedef aldılar, pusu kurulmuştu. İlerde bir benzinlikte durduk. Araçta herhangi bir hasar yoktu" dedi.

“Alevilerin kaos ortamına çekilmeye çalışıldığını” savunan Demir, "Derin güçler bizi Türkiye'de süreçle ilgili kaosa çekmeye çalıyorlar. Bizi sürekli hedef alıyorlar. AKP'nin savaş konseptine karşı barış çağrısı yapmak için geldiğimiz sırada saldırıya uğramamız düşündürücü. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu kaosa sürüklenmeyeceğiz. Biz barış kardeşlik istiyoruz" diye belirtti.

Sultangazi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş'ı da 5 Ağustos gecesi cemevinden çıkıp evine gittiği sırada kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı.