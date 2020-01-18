Alevi dedesinden İBB Meclisi'nin kararına tepki: Dünya üzerinde bizim dışımızda inancı oylanan yok

Independent Türkçe'nin haberine göre, Alevi dernekleri kararın ardından yaptıkları basın açıklaması ile duruma tepki gösterirken, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Garip Dede Cemevi'nin Dedesi Celal Fırat, "Dünya üzerinde bizim dışımızda inancı oylanan yok. Bu bizim yüreğimizi daha fazla dağladı. Bir inancın inanç olup olmadığına ancak ona inanan insanlar karar verebilir" ifadelerini kullandı.

"Cemevleri bizim kırmızı çizgimizdir"

Cemevlerinin ibadethane olup olmadığının bile oylanmasının Aleviler açısından rencide edici olduğunu söyleyen Fırat, "Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Kırmızı çizgimizdir" açıklamasında bulundu.

AKP'nin İBB Meclis Grubu Başkanı Tevfik Göksu'nun "Cemevlerinin ibadethane olup olmamasına hukuk ve din adamları karar versin" sözlerini egemen devlet anlayışının devamı olarak nitelendiren Fırat, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyanet'in bize karşı bakış açısı belli. Dünyanın her yerindeki inançlar arasında diyalogtan bahsedip sonra kendi içindeki inanç farklılıklarına ayrımcılık yapılması doğru değil. Bizim cemevleri belediyeler tarafından tanınsın diye bir talebimiz yok. Ancak imar planlarındaki sorunlardan dolayı davalık olan cemevlerimiz var. Bu sorunun hal olacağı yer belediye olduğu için düzenleme istedik. Bizi her zaman olduğu gibi ötekileştirdiler. Milli birlik beraberlikten bahseden MHP'de AK Parti'den farklı tutum takınmadı."

Alevi temsilcileri İmamoğlu'yla bir araya gelecek

Fırat, Alevi kurumları olarak bir araya gelerek değerlendirme yapacaklarını ve önümüzdeki günlerde de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydederek, "Daha fazla örgütleneceğiz. Devletin bakış açısı belli. Daha çok örgütlenerek haklarımız için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

"Cemevi yaptırdığım için beş yılla yargılanıyorum"

Alevi Bektaşi Federasyonu Örgütlenme Genel Sekreteri Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş da karara tepki gösterenler arasındaydı.

Tükenmez Haber'e konuşan Odabaş cemevi yaptırdığı için beş yıl hapis cezası istemi ile yargılandığını belirterek, "Maalesef Alevi vatandaşlarımızın cemevlerinin giderlerini kendi ceplerinden ödemeleri gerekiyor" dedi.

Yine Tükenmez Haber'e konuşan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüzü Tarık Balyalı da meseleye temel haklar, özgürlükler, insan hakları, adalet, toplum barışı gibi değerler üzerinden baktıklarını söyleyerek, "Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi tarihi bir karar olacaktı. AK Parti ve MHP bu karara evet demiş olsaydı temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, hukuki kararlara ne kadar saygılı yaklaştığımızı tüm dünyaya gösterecektik" diye konuştu.