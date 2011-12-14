Alevi dedesi üniversiteye müdür atandı!

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Rektör: Sorunların çözümüne inancım tam



Yurt: Sevinçli bir olay





Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, önümüzdeki dönemde yapmayı plandıkları "Cem İbadetinde Semah' konulu uluslararası bir sempozyumun sorumluluğunu da yeni atanan Ali Ekber Yurt'a verdiklerini söyledi.Boztuğ, "Hukukun, demokrasinin, insan haklarının ve ekonominin evrenselleşmesi sürecinde Alevi kardeşlerimizin de yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek, o sorunları gündeme taşıyabilmek için bu merkezimizin iyi çalışmalar yapacağını umuyorum. Sayın dedemize çalışmalarında başarılar dileyerek aşk-ı niyaz ediyorum'' diye konuştu.Rektör Boztuğ, hükümetin yaptığı Alevi Çalıştayları'na da değinerek, ''Çalıştaylar sonrasında bir sonuç raporu hazırlandı. O sonuç raporunda Alevi kardeşlerimizin bazı sorunlarına çözümler bulundu'' diye konuştu.Boztuğ, şu ifadeleri kullandı:“Başlatılan süreçte Alevi kardeşlerimizin sorunlarının evrensel hukuk, evrensel insan hakları normlarına göre çözüleceğine inancım tamdır.İşte deriz ya burası meydan. Bu meydanda Tunceli Üniversitesi Alevilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü şu anda ülkemizin önde gelen Alevi ocaklarından Hozat Sarısaltık Ocağından Karacalı Ahmet Yurt dedenin oğlu Ali Ekber Yurt dede. Yani bu bir imza artık. Buna artık kimsenin daha söyleyeceği bir şey de yok.İnşallah bu merkezimiz, atalarımızdan aldığımız Alevi-İslam inancını, Alevi- İslam öğretisini, Aleviliğin tüm dünyadaki diğer Aleviler için Tunceli'nin bir Aleviliğin kıblesi olduğunu dünyaya yayacaktır diye düşünüyorum.''Yeni görevin kendisini sevindirdiğini söyleyen Ali Ekber Yurt ise “Aleviler açısından sevindirici, toplumumuz açısından sevindirici, tüm Türkiye, dünya açısından sevindirici bir olay'' dedi.Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Cemevi derneği başkanlığı görevini de yürüten Yurt, “Ağır bir yük aldığımın, farkındayım. Ama başaracağıma ve başaracağımıza inanıyorum'' diye konuştu.