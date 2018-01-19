Alevi dedesi, trafik kazasında öldü

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’den, Çorum’a Alevi Bektaşi Federasyonu toplantısına katılmak için giden Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı yöneticilerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada Alevi Dedesi Hasan Müldür yaşamını yitirdi.

Kayseri’den dün Çorum’da yapılacak Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu toplantısına katılmak için bu sabah yola çıkan Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, Dernek Yönetim Kurumu üyesi Hidayet Kılıç ile Cemevi dedeleri; Hasan Müldür ve Veli Yanar’ın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Çorum Alaca ilçesinde Hidayet Kılıç’ın kullandığı otomobil yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak, şarampole yuvarlandı. Kazada Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, Dernek Yönetim Kurumu Üyesi Hidayet Kılıç hafif yaralanırken, Cemevi dedeleri; Hasan Müldür ve Veli Yanar ağır yaralandı. Yaralılardan Hasan Müldür Yozgat Şehir Hastanesi\'ne, Yanar ise Çorum Hitit Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan aynı zamanda 4 çocuk babası Hasan Müldür (68), kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken diğer yaralı Yanar’ın tedavisinin ise sürdüğü ifade edildi.

Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç ise “Hasan dedemizi kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Vakfımıza, derneğimize, toplumumuza çok emekleri oldu. Onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin” dedi.

Başkan Sadık Genç, kazadan yara almadan kurtulduğunu anlatırken, şunları anlattı:

\"Alevi Bektaşi Federasyonu yönetim kurulu toplantısı vardı. Toplantıya katılmak için Kayseri’den dün sabah 6’da yola çıktık. Aracı Hidayet Bey kullanıyordu. Hızlı da değildi. Çorum Alaca’da viraja girerken yağan yağmurunda etkisiyle araç kaymaya başladı. Nasıl oldu anlamadık ama bir anda kaymaya başladı. Araç kayınca, direksiyon kontrolü kayboldu, şarampole yuvarlandık. Yan yattı araç, çamur zemine doğru sürüklendi. Önde oturan bizler de kemer takılıydı. Ben ve Hidayet bey ucuz atlattık kazayı. Ama dedelerimiz arka koltukta araçtan fırlamışlar. İki dedemizin vücudunda da ağır kırıklar vardı. Ne yazık ki Hasan dedemizin acı haberini aldık. Veli Yanar dedemizin tedavisi de sürüyor.\"



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