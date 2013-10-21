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Alevi dedelerine Avrupa yolu gözüktü

Hükümet, 4 Kasım’da başlayacak Muharrem ayı dolayısıyla Alevi dedelerini Avrupa’ya gönderecek. Muharrem etkinliklerine katılacak dedeler vatandaşlarla bir araya gelecek

21 Ekim 2013 12:16

Diyanet’ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gelen talepler doğrultusunda 65 Alevi dedesinin Avrupa’ya gönderilmesi talimatı verdi

Muharrem ayı dolayısıyla Avrupa'ya gitmek istediklerini belirten Alevi dedelerine hükümetten olumlu yanıt geldiği, tüm masrafları devlet tarafından karşılanacak 65 Alevi dedesinin Avrupa'ya gönderileceği bildirildi.

Bugün gazetesinden Ezelhan Üstünkaya'nın haberine göre, hükümet, 4 Kasım’da başlayacak Muharrem ayı dolayısıyla Alevi dedelerini Avrupa’ya gönderecek. Muharrem etkinliklerine katılacak dedeler vatandaşlarla bir araya gelecek.

Muharrem’de Avrupa’ya gönderilecek dedelerin uçak bileti dahil bütün harcamaları devlet tarafından ödenecek. Dedeler Almanya başta olmak üzere Alevi vatandaşların çoğunlukta olduğu Avusturya, Fransa ve Belçika gibi ülkelere gönderilecek. Dedeler burada Muharrem etkinliklerine katılacak ve vatandaşlarla buluşacak.

 

'Maaş istemiyoruz'

 

 

Hükümet ayrıca, "Alevi açılımı" kapsamında “dedelere maaş bağlanması” formülü üzerinde de değerlendirmeleri sürdürüyor. Ancak bazı Alevi örgütleri, dedelere maaş bağlanmasına karşı çıkıyor. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) tarafından hazırlanan raporda, dedelere maaş bağlanmasına karşı çıkıldı.

ABF Başkanı Selahattin Özel tarafından hazırlattırılan raporda dedelere maaş bağlanmasına itirazlar sıralandığı ve Bozdağ’a da sunulduğu öğrenildi. Alevi dedelerine maaş konusunda kesin karar verilmezken, görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Avrupa’ya gidecek dedelerin değerlendirmeleri de dikkate alınacak.

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