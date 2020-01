-Alevi dedeleri, polise "Aleviliği" anlattı TUNCELİ (A.A) - 19.01.2012 - Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi ile birlikte düzenlediği ''Alevi İnanç ve Kültürü'' konulu seminerle personeli bilgilendirdi. İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ''Alevi İnanç ve Kültürü'' konulu seminere Vali Mustafa Taşkesen, Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Yıldırım, Alevi dedeleri Ahmet Yurt, Eşref Doğan, Ahmet Uğurlu, Ali Rıza Uğurlu, Kadir Bulut ve Ali Ekber Yurt ile polis memurları ve eşleri katıldı. Seminerde konuşan Vali Mustafa Taşkesen, bu bölgede uzun yıllar çalıştığını, komşu il Elazığ'da kaymakamlık yaptığını buna rağmen yine de belli bir ön yargıyla şehre geldiğini söyledi. Tunceli'nin özellikle yıllardır süren terör hadiseleri nedeniyle yanlış tanındığını kaydeden Taşkesen, ''O yanlışlığın, müdür beyin de çocuklukta aldığı ön yargılar ve birçoğumuzun hayatında yer edinen o ön yargılar, maalesef bizim de geçmişimizde sağdan soldan duyduğumuz sözler nedeniyle oluşmuştu'' dedi. Vali Taşkesen, şöyle devam etti: ''Bu ön yargılar özelde Alevilere genelde ise Tuncelililere büyük bir haksızlık olarak cereyan ediyor. Onun için geldim geleli bilenler bilir, Tunceli'yi Türkiye'ye doğru tanıtmak, Türkiye'yi de Tunceli'ye Tuncelililere, biraz iddia olacak ama doğru tanıtmayı şiar edindim. Halkın huzur ve refahını tesis etmek açısından kuralların amaç değil, araç olduğunu, çalışmalarda kanunları, hukuku göz ardı etmeden geniş bir şekilde yorumlamalı, farklı ses ve görüşlerin, varlığını sürdürdüğü çoğulculuk ve katılımcılık anlayışını benimsemeli, insan hak ve özgürlüklerini toplumsal ve kamusal yaşamın temel ve vazgeçilmez değerleri olarak özümsemeli, yurttaşları özünü, özgürlüğünü ve özgünlüğünü koruyarak geliştirmeyi ilke edinmeliyiz. Çünkü terörle mücadelenin insandan vazgeçmeden yapılmaması gerektiği bilinmelidir. Çünkü kalplerde kaybeden devletler, kalelerde ne kadar başarılı olursa olsun zafer kazansalar da bu çok uzun ömürlü olmaz. Tarih bunun örnekleriyle doludur. İşte bunun için, bu anlayışla, böyle düşündüğümüz için biz bu semineri düzenledik. Peki daha dünkü ön yargılardan buralara kadar nasıl geldik birazda bundan bahsetmek istiyorum. Devletimizin her zaman söylediğim gibi artık geçmişiyle yüzleşerek ve ondan ders çıkararak, ilerleme cesareti gösterdiği sayesinde geldik. Buralara birbirimize katlanmak değil, artık birbirimizi sevmekle, bu ülkenin özünde yatan sevgiyle bağlarımızı yeniden kurmamız gerektiğini anladığımız için geldik.'' -Emniyet Müdürü Yılmaz- Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz da, yaptığı konuşmada, mensubu olduğu emniyet teşkilatının en bariz özelliğini, halkın içinde ve hizmetinde, güvenli yaşama hakkını devlet adına sağlaması şeklinde anlattı. ''Ödevimiz güvenlik, konumuz halktır'' diyen Yılmaz, şöyle devam etti: ''Halkımızı tanımadan, iyi hizmet sunabilmemiz mümkün değildir. Tunceli'de halkımız çoğunlukla Alevi inanç ve kültüründendir. Siyasi tarihimizde Alevilik en hassas konulardan biri olmuş, iyi anlaşılmamasından veya art niyetle kullanılmasından dolayı, yöneticilerimizi ve halkımızı çokça üzmüştür. Ayrımcı zihniyet bu nezaketi olabildiğince kullanmış, başarılı da olarak tarihimize, unutulmayacak acılar yazdırmıştır. Maalesef kardeşliğimizi bozdular. Biz onarmak zorundayız. Bozanlar elbette biz değildik. Mühendislikler yapıldı, kandırılanlarımız oldu. Ama onaranlar biz olacağız ve bakın işte burada oluyoruz. İnanç insanı güzelleştirir. Alevilik çok saygın bir inançtır. İnanmaktayız ki Alevilik her insanın içinde birer polis gibi suç ve suçluyla mücadele etmektedir. Alevilikten uzaklaşılması polisin yükünü artıracaktır. Halkımızın ödedikleri vergilerle sağladığımız hizmetimiz çok pahalıdır. Bu parayı kaliteli hizmet olarak halkımıza döndürmeliyiz. Hizmetimizi yürütürken yanımızda olan Alevileri iyi tanımalı, hizmet kalitemizi arttırmak için tanışıklığı fırsat bilmeliyiz.'' Konuşmasında Alevilikle nasıl tanıştığını da anlatan Yılmaz, ''Benim hayat felsefemde insanlar, Türk-Kürt, siyah-beyaz, Müslüman-Hristiyan, kadın-erkek, zengin-fakir, Alevi-Sünni olarak 3'e, 5'e, 10'a ayrılmaz. Sadece iyiler ve kötüler. Kötüleri tanımak isterseniz, onlar ayrımcıdır, öteleyicidir, mutsuzdur. Ve bu salonda onlardan hiç kimse yoktur. İyileri tanımak istediğinizde, biliniz ki onlar ayırım yapmayan, hakir görmeyen, huzurlu olanlardır. Ve bu salon sadece onlarla doludur'' diye konuştu. -Alevi Dedeleri- Seminerde konuşan Alevi Dedesi Kadir Bulut ise ''Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Biz burada bilmeye, kucaklaşmaya, kaynaşmaya geldik. Yani biz buraya gelirken farklılıklarımızı bir ayrışma olarak değil, ortak yanlarımızdan birlik, farklı yanlarımızdan güzellik yaratmaya geldik'' dedi. Alevi Dedesi Ali Rıza Uğurlu da Alevilerin sorunlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili kişilere anlattığını ifade ederek, ''Alevilerin sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Bu ülkenin birliğine, dirliğine, katkı sunmak lazım. Eğer ötekileştirilirse işte bunu kullanmaya kalkışacaklar. Ama çok şükür ki Alevileri o sağduyudan döndüremediler, çeviremediler. Niye çeviremediler? Eğer biz hakkımızı aramaya sokağa çıkarsak mutlaka elimizde bir gül olur, bir de saz olur. Başka bir şeyi elimize vermeye kimsenin gücü yetmedi bundan sonra da yetmeyecek. Bunu herkes böyle bilsin.'' diye konuştu. Alevi Dedelerinden Ahmet Uğurlu ise yaptığı konuşmada, ''Dört kutsal kitabın hepsi başta yüce Kur'an olmak üzere Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'a inandığı şekilde ibadet etmeyi, insan haklarına saygı göstermeyi, ahlaksal yükselmeyi emretmektedirler. Bu seviyeye ulaşamazsak, her insanın başına bir emniyet mensubu diksek de baş edemeyiz. İnancımızı yaşamalıyız, açıklamalıyız, aydınlatmalıyız ki anlaşılsın İslam'' dedi. Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt da, Alevi'nin Sünni'ye, Sünni'nin de Alevi'ye yanlış bakış açısını değiştirmek için mücadele verdiklerini belirterek, ''Tunceli'ye her gelen Müftümüzle kol kola çarşıda geziyorum ki Alevi'yle Sünni arasında bir kavganın olmadığını herkes görsün. Cenab-ı Allah'tan niyazım şudur ki, en kısa zamanda inşallah bu ön yargıları bitiririz. Çünkü bu ön yargıları bitirirsek Türkiye Cumhuriyeti gemisi daha hızlı yol alacaktır. Biz Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefe daha çabuk varacağız'' ifadelerini kulandı. Alevi Dedesi Ahmet Yurt ise, ''Bin senedir bu memlekette beraber yaşıyoruz. Böyle iftira ve isnatlarla birbirimize hakaretler etmeyelim. Bütünlüğümüzü sağlayalım, beraberliğimizi sağlayalım, kardeşliğimizi sağlayalım, benim istek ve arzularım budur'' dedi. Bilgilendirme semineri sonrasında görüşlerini dile getiren bir özel harekat polisi, ''İlk defa Alevilikle ilgili bir etkinliğe katılıyorum. Bilmediğimiz Alevilikle ilgili konuları daha işi bilen ve kaynağından insanlardan öğrenmemiz bizim için iyi oldu'' diye konuştu. Bir emniyet amiri ise ''Kesinlikle toplantının yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem bizim, hem de meslektaşlarımızın Alevi kültürü hakkında bilinçlendirildiğini düşünüyoruz. Bu şekilde toplantıların devam etmesinde ise hemfikiriz'' dedi. ''Alevi İnanç ve Kültürü'' konulu bilgilendirme semineri sonrasında, Vali Taşkesen, Emniyet Müdürü Yılmaz ve İl Müftüsü Yıldırım, Alevi Dedelerine plaket verdi. Programda ayrıca Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi için hazırlanan logo Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz tarafından Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt'a verildi.