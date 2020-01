Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı'na saldırı!

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Baki Düzgün ve arkadaşları, İstanbul Şişli'de 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurdu.

Olay hakkında bir açıklama yapan Baki Düzgün, "Ülkemizi bir iç savaşa çekmek istediklerini biliyoruz" dedi, "Barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık taleplerimizi her alanda yüksek sesle haykırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Düzgün ve beraberindeki arkadaşları dün gece İstanbul Şişli'de bir otel önünde saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıyı Facebook'taki hesabından duyuran Baki Düzgün, saldırganların yaklaşık 30 kişi olduğunu aktardı.

"Şişli Bomonti'de saldırıya uğradık, 30 kişilik bir grup 'Allahu Ekber' sloganları attı" ifadelerini kullanan Baki Düzgün, saldırganların daha sonra otel önünde ve çevrede sloganlar atmaya devam ettiğini anlatarak, emniyet güçlerinin geldiğini söyledi.

“Provakasyonlara gelmeyelim”

Baki Düzgün dün gece yaşananların ardından bugün yeni bir açıklama yaptı. "Türkiye halkları üzerinde karanlık oyunlar oynanmaktadır. Ulus içi veya ulus dışındaki büyük güçlerin, ülkemizi bir iç savaşa çekmek istediklerini biliyoruz" diyen Düzgün, "Bu beklentilerini boşa çıkarak tek güç ülkemizde yaşayan halkların ortak iradesidir. Bizler bu iradeyi gösterebilecek güce ve iradeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Dün gece yaşananlar, ülkemizin herhangi bir yerinde her an yaşanacak türden olaylardır. Önemli olan, bunların provokasyonlarına gelmeden, meşru ve haklı olan taleplerimizi, demokratik mücadele alanlarında sürekliliğini sağlamamızdır. Barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık taleplerimizi her alanda yüksek sesle haykırmalıyız" ifadelerini kullanan Düzgün, açıklamasını, "İnadına ortak yaşam, inadına demokrasi, inadına laiklik" diyerek bitirdi.