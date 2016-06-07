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Alev Alatlı: Dünya beşten büyük diyebilecek delikanlı sese ihtiyacımız vardı, bulduk ama desteklemiyoruz

Yazar Alev Alatlı, Almanya Federal Meclisi'nin aldığı soykırım kararının 'iplenmemesi' gerektiğini söyledi

07 Haziran 2016 03:34

Yazar Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıf yaparak, "Dünya beşten büyüktür diyebilecek delikanlı bir sese ihtiyacımız vardı. Bunu bulduk, ama desteklemiyoruz. Biz Müslümanlığı da anlatamadık" dedi.

Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programında, Almanya'nın 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesini değerlendiren Alev Alatlı, alınan kararın Türkiye olarak "iplenmemesi" gerektiğini söyledi.

Alatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıfta bulunarak, "Dünya beşten büyüktür diyebilecek delikanlı bir sese ihtiyacımız vardı. Bunu bulduk, ama desteklemiyoruz. Biz Müslümanlığı da anlatamadık" diye konuştu.

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı” diyerek gündeme gelen yazar Alev Alatlı’nın damadı Kaan Aktan’ın TT Net Genel Müdür vekilliğine getirilmesi tartışma yaratmıştı.

 

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