Alev alan piknik tüpü sokağa atıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'nde, bedensel engelli Ahmet Çakmak\'ın, alev alınca sokağa attığı piknik tüpü paniğe yol açtı.

Olay, öğleden sonra Camikebir Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta yanan piknik tüpünü görünce paniğe kapılan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle piknik tüpündeki alevleri söndürdü. Paniğe neden olan piknik tüpünün, bedensel engelli Ahmet Çakmak tarafından sokağa atıldığı belirlendi.

Mutfakta çay pişirmek için yaktığı piknik tüpünün bir anda alev aldığını belirten Çakmak, \"Tüp alev alınca panikledim ve sokağa attım, patlamasından korktum\" dedi.



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