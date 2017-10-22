T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alev alan piknik tüpü sokağa atıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, bedensel engelli Ahmet Çakmak'ın, alev alınca sokağa attığı piknik tüpü paniğe yol açtı

22 Ekim 2017 17:45

Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'nde, bedensel engelli Ahmet Çakmak\'ın, alev alınca sokağa attığı piknik tüpü paniğe yol açtı.
Olay, öğleden sonra Camikebir Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta yanan piknik tüpünü görünce paniğe kapılan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle piknik tüpündeki alevleri söndürdü. Paniğe neden olan piknik tüpünün, bedensel engelli Ahmet Çakmak tarafından sokağa atıldığı belirlendi.
Mutfakta çay pişirmek için yaktığı piknik tüpünün bir anda alev aldığını belirten Çakmak, \"Tüp alev alınca panikledim ve sokağa attım, patlamasından korktum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKŞanlıurfa DHA ŞANLIURFAnın SiverekAhmetOlayCamikebir MahallesiSokaktaPaniğeMutfaktaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24