-ALES YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yarın yapılacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen ALES, aday sayısı 600'ün altında olan illerde yapılmayacak. Bu illerdeki adaylar yakın illerde sınava girecek. Sınav Türkiye'de 63 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlenecek. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek aday seçiminde de ALES'e girmeleri şartının yerine getirilmesi isteniyor. ÖSYM, sınava girecek aday sayısı 600'ün altında olan illerde sınav yapılmayacağını, bu illeri tercih eden adayların yakın illerde sınava alınacaklarına işaret etti. ÖSYM, adayların kendilerine gönderilen giriş ve kimlik belgelerinde belirtilen sınava girecekleri yer bilgisine dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Sınavda, fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport kabul edilecek. Nüfus Cüzdanının fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası yazılı olması gerekiyor. Sürücü Belgesi ve Kurum Kimlik Belgesi de dahil başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmeyen aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulacak.