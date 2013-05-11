ALES yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştirilecek ilkbahar dönemi sınavı, 9.30'da başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atanmak ve lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin ALES'e girmesi gerekiyor.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacak.

Adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri yerde olmaları gerekiyor.

Giriş belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgeleriyle sınava gelecek adayların, giriş belgelerinin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret yer almayacak.

Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaşlarla askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (muvazzaf askerler için geçerli değil), Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek ancak sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacak.

Söz konusu belgeleri yanında bulundurmayan aday mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacak, alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak.