-ALES SORU KİTAPÇIKLARINDA BASIM HATASI İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - İzmir'de, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde giren adayların soru kitapçıklarında basım hatası olduğu ifade edildi. Fakültenin A ve D bloklarında sınava giren adaylar, sınav sonrası yaptıkları açıklamada, kitapçıklardaki sıkıntı nedeniyle sınavın tekrarlanmasını istedi. Sınavdan çıkan adaylardan Olcay Yılmaz, kitapçıkların yanlış ve eksik olduğunu söyleyerek, ''Saat 9.30'da sınava başlamamız gerekti, kitapçıklardaki hata görülünce kitapçıkları topladılar. Ben sayısal alanda girecektim, ama alanımla ilgili 10 tane soru vardı. Yüksek lisans için başvurmuştum, iyi hazırlanmıştım. Şoktayım. Hiç soru çözemedim. Çözmeye çalışanlar da bir süre sonra bıraktı. A bloktaydım ben, yedek kitapçık yetmedi. 'Siz çözün, cevapladığınız sorular üzerinden sınav değerlendirilir' denildi'' diye konuştu. Olcay Holat da kitapçıkların içeriğinin karışık olduğunu, alanı dışında soruların kitapçığında yer aldığını öne sürerek, ''Benim kitapçığımda başka adayların da soruları vardı. Sorular 12. sorudan başlıyor, sonra 20'ye geçiyor sonra 1. soruya dönüyor'' dedi. Yasemin Erkan ise sınav için 1 yıldır hazırlandığını, emeğinin boşa gittiğini söyleyerek, şunları kaydetti: ''Yaş sınırındayım zaten. 2 çocuğumla ilgilenirken geceleri ders çalışarak hazırlandım. Bizim 29 kişilik sınıfa hiç yedek kitap gelmedi. Kimse soru çözemedi. Boş kağıt verdik, çıktık. Maddi manevi tazminat davası açacağım. Sınav tekrarlanmalı. Yedek kitapçık gelenler de 10.30 gibi başlamış sınava.'' ÖSYM İzmir Temsilciliği yetkilileri de kent genelinde yaklaşık 15 bin adayın girdiği sınavda, DEÜ'nün A ve B bloklarında, bazı kitapçıklarda basımdan kaynaklı sıkıntı yaşandığını, İzmir ve Manisa'daki yedek kitapçıkların okula yönlendirildiğini belirtti. Yedek kitapçıkların yetmediğini ifade eden yetkililer, yedek kitapçığı gelen adaylara normal sınav süresi kadar ek süre tanındığını, yedek kitapçığı olmayan adaylar için çözüm düşünüleceğini kaydetti. Yetkililer, ''ÖSYM konuyu değerlendirecektir, çözüm üretecektir. Kimseyi mağdur etmeden çözüm üretilir'' diye konuştu. Veliler de tepkilerini dile getirdi.