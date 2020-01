ALES sonuçları açıklandı

ALES sınav sonuçları açıklandı. 8 Mayıs tarihinde yapılan ALES sınavının sonuçları az önce ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açıldı. 2016-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları, ÖSYM sitesinden sorgulanabilir.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2016 ALES sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyurulmuştu. 8 Mayıs tarihinde yapılan ALES sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemine giriş yaparak 2016 ALES sınav sonuçlarını sorgulayabilirler..

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40'ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri), sözel bölümünde ise 40'ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 testleri) yer aldı.

ALES puanları yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor.

Sınav sonucu alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak.

ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı?

8 Mayıs tarihinde yapılan ALES ilkbahar dönemi sınavının soruları ve cevapları ÖSYM'nin sayfasında yayınlandı.

ALES nasıl değerlendirilecek?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.

