-ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. Sınava başvuran 272 bin 496 adaydan 23 bin 24 kişinin sınavı geçersiz sayıldı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 24 Nisan 2011'de düzenlenen ilkbahar dönemi ALES'i değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, sınav sonuçlarının bugünden itibaren ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresli internet sitesinden öğrenilebileceği ifade edildi. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler. ÖSYM, sınav sonuç belgesi basmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sınava başvuran 272 bin adaydan 249 bin 472'sinin sınavı geçerli, 23 bin 24 kişinin sınavı geçersiz sayıldı. Sınavda ortalamalar sayısal-1 testinde 28.006, sayısal-2'de 14.382, sözel-1'de 32.755, sözel-2'de 11.376 olarak gerçekleşti.