-ALES SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2011-ALES) sona erdi. ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bugün 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te yapıldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'deki lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılıyor. Sınav, 180 dakika sürdü. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulandı. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak ve sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.