ALES puanı en düşük olan aday yazılı sınavda fark attı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için araştırma görevlisi ilanı açıldı. ALES puanı en düşük adaylardan AKP Erzincan Milletvekili Aday Adayı Oğuzhan Aydın'ın tez danışmanlığı yaptığı Y.K.B., yazılı sınavda diğer adaylara fark atıp ‘asil’ olarak kazandı.

İlana 15 aday başvurdu. Başvuran adaylardan ikisi, belge yetersizliği gerekçesiyle elendi. 13 adaydan 7'si de sınava katılmadı. Kalan 6 adaydan en yüksek ALES ve yabancı dil puanı yüksek olan adaylar elendi.

ALES puanı en düşük adaylardan Y.K.B. yazılı sınavda diğer adaylara fark attı. Y.K.B. diğer adayların “35 ve 50” arasında puan aldığı sınavdan 80 puan aldı ve ‘asil' olarak kazandı.

Y.K.B'nin tez danışmanının AKP Erzincan Milletvekili Aday Adayı Oğuzhan Aydın olduğu öğrenildi.