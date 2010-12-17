-ALES PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 19 Aralık Pazar günü yapılacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen ALES, aday sayısı 600'ün altında olan illerde yapılmayacak. Bu illerdeki adaylar yakın illerde sınava girecek. Sınav Türkiye'de 63 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlenecek. ALES'e, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacağı için bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar da bu sınava girecekler. ÖSYM, sınava girecek aday sayısı 600'ün altında olan illerde sınav yapılmayacağı için bu illeri tercih eden adayların yakın illerde sınava alınacaklarına işaret ederek, bu adayların kendilerine gönderilen sınava giriş ve kimlik belgelerinde belirtilen sınava girecekleri yer bilgisine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.