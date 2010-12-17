T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ALES PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ANKARA (A.A)

17 Aralık 2010 12:34

-ALES PAZAR GÜNÜ YAPILACAK ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 19 Aralık Pazar günü yapılacak.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen ALES, aday sayısı 600'ün altında olan illerde yapılmayacak. Bu illerdeki adaylar yakın illerde sınava girecek. Sınav Türkiye'de 63 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlenecek.   ALES'e, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacağı için bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar da bu sınava girecekler. ÖSYM, sınava girecek aday sayısı 600'ün altında olan illerde sınav yapılmayacağı için bu illeri tercih eden adayların yakın illerde sınava alınacaklarına işaret ederek, bu adayların kendilerine gönderilen sınava giriş ve kimlik belgelerinde belirtilen sınava girecekleri yer bilgisine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24