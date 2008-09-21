ALES başvuruları başlıyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) Sonbahar Dönemi başvuruları yarın başlıyor.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, başvurmak isteyen adaylar, yarından itibaren "www.osym.gov.tr" internet adresinden kılavuz ve aday bilgi formuna ulaşabilecek. Ayrıca kılavuz dağıtımı yapılmayacak. Başvurular 15 Ekim 2008'de sona erecek.



Adaylar, başvuru işleminden önce 40 YTL sınav ücretini bankaya yatıracak. Elektronik ortamda yapılacak başvurular, 2007-2008 ALES'e giren adaylarca internet aracılığıyla, bu sınava başvurmamış adaylarca ise başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.



Başvuruda 3 YTL hizmet ücreti ödenecek. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek

gerekiyor. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Başarılı adaylar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen şartları taşımaları halinde giriş sınavlarına başvurabilecek.



Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı

aranmayacak.



Türkiye'de bir lisansüstü eğitim programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girecek. Adayların ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekiyor.

