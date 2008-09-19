ALES başvuruları 22 Eylül-15 Ekim arasında

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) Sonbahar Dönemi için başvurular 22 Eylül-15 Ekim 2008 tarihleri arasında alınacak.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, başvurmak isteyen adaylar, kılavuzu ve aday bilgi formunu 22 Eylül 2008 tarihinden itibaren "www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecekler.



Ayrıca kılavuz dağıtımı yapılmayacak. Adaylar, başvuru işleminden önce 40 YTL sınav ücretini bankaya yatıracaklar. Elektronik ortamda yapılacak başvurular, 2007-2008 ALES'e giren adaylarca internet aracılığıyla, bu sınava başvurmamış adaylarca ise başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuruda 3 YTL başvuru hizmeti ücreti ödenecek.



Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaklar. Başarılı adaylar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına

Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen şartları taşımaları halinde giriş sınavlarına başvurabilecek. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta

oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmayacak.



Türkiye'de bir lisansüstü eğitim programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girecekler. Adayların, ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekiyor.



Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken ALES sonuçlarını kullanacaklar. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların ALES'e girme zorunluluğu bulunuyor. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecekler ise bu sınava katılmayacaklar.



Ayrıca, ALES'e, bir lisans programından mezun olabilecek durumdakiler ve lisans programlarını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar da başvurabilecek. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecek.



Sınav yerleri



2008-Sonbahar Dönemi ALES, 16 Kasımda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak, Lefkoşa ve Bişkek'te yapılacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanacak. Türkçe yapılacak sınavda her bir aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak ve sonuçlar adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle duyurulacak.

