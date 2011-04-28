-ALES, 278 KİŞİ İÇİN YENİDEN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ''hatalı soru kitapçığı'' nedeniyle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) giremeyen 278 aday için sınavın 15 Mayıs 2011 tarihinde tekrarlanacağını bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ''ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından daha önce duyurulan nedenlerden dolayı 2011-ALES İlkbahar Dönemi sınavına girememiş olan 278 adayın sınavlarının tekrarlanmasına karar verildiği'' kaydedildi. Açıklamada, sınavın 15 Mayıs 2011'de aynı saatte ve aynı sınav merkezlerinde yapılacağı belirtildi.