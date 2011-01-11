Alerjik bünye kansere dayanıklı

T24 - Alerjisi olan insanların kansere karşı doğal bir savunma mekanizması olduğu ortaya çıktı.



1955 yılından beri yapılan kanser ve alerji araştırmalarını inceleyen Cornell Üniversitesi profesörleri, alerjisi olan insanların kansere karşı doğal bir savunma mekanizması olduğunu ortaya çıkardı. Paul Sherman tarafından yönetilen araştırmada alerjiye sebep olan alerjenler ve kanserojen maddelerin burundan sümük ve gözyaşları sayesinde atıldığı öne sürüldü. Vücuttan atılan maddeler sayesinde hücrelerin dönüşüm geçirmesinin önüne geçildiği belirtildi.



1- Alerjisi olan biri nefes alırken polenler ve hava kirliliğinden kaynaklanan kanserojen maddeleri vücuduna alıyor.



2- Vücuttaki antikorlar polenleri algılayıp bir tepki göstererek polenleri sıvı hale getiriyor.



3- Kişi hapşırınca polenlerle birlikte kanserojen maddeler de vücuttan atılıyor.





