Alerji aşıları uygulanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Çocuklarda alerji aşıları, yalnızca çocuk alerji uzmanı tarafından yapılmış bir alerji testi sonucunda karar verilen uygun alerjenlerle yine çocuk alerji uzmanı denetiminde uygulanmalıdır. Bir başka uzmanlık dalı tarafından (KBB, Göğüs Hastalıkları, Dermatoloji …) çocuğa alerji aşısı yapılması sakıncalıdır ve yapılmamalıdır.



Alerji aşısı eğer uygun şekilde seçilmiş ise ve uygun yöntemle yapılırsa bugünkü bilgilerimiz dahilinde hem yeni bir alerjene karşı duyarlılığın gelişmesini, hem alerjik hastalığın ilerlemesini, hem de bulgularının kaybolmasını sağlar. Ancak her alerjen ile alerji aşısı yapılmaz. Bugün için en etkin sonuç ot poleni, ağaç poleni ve arı alerjenidir. Ayrıca ev tozu akarı, mantar sporu alerjeni ile de yapılabilir, ancak etkinliği azdır.



Alerji aşılarının kullanımı da ne yazık ki suiistimâle uğruyor. Her hekim yakınması olan her çocuğa alerji testi ve alerji aşısı yapıyor. Yine belirtmek gerekir ki alerji testi ve alerji aşısı çocuğa yalnızca çocuk alerji uzmanınca yapılmalıdır. Böyle olmadığı takdirde alerji aşısı gibi 3-5 yılı alan çok önemli bir tedavi hem gereksiz hem de yanlış yapılacaktır. Ayrıca olası yan etkiler de bilinçli olmayan bir uygulama ile çok ağır reaksiyonlar görülebilir.



(cocukalerjiklinigi.com)