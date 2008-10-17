Alemi aptal yerine koymasın

Dişli ve Öndeş için suç duyurusu



CHP’li Kılıçdaroğlu, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş’in, işadamı Mehmet Karasu’nun gönderdiği 80 bin YTL’lik dekontu, "Aile adına dağıttığım yardım parası" diye açıklamasının çok komik olduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu, "Öndeş’in, başka hangi işadamlarından paralar alıp, hangi hayır işlerine harcadığını da belgeli olarak açıklaması gerekir" dedi.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Namık Öndeş’in, Mehmet Karasu’nun gönderdiği 80 bin YTL’lik dekontu "Karasu ailesi adına dağıttığım yardım parası" olarak savunmasını "Komik" diye niteledi. Kılıçdaroğlu, "Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Öndeş, alemi aptal yerine koyan bu gülünç savunmayı yapacağına, kendisi ve ailesinin Belediye Başkan Yardımcılığı görevine gelmeden önce ve şimdiki mal varlığını açıklasın. Bunu yapsa daha doğru hareket etmiş olur ve daha inandırıcı olabilirdi" dedi. Şaban Dişli’nin AKP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan istifasına yol açan skandalın baş aktörlerinden olan işadamı Mehmet Karasu’nun, öğrencilere burs, yoksullara yardım etmek istemesi halinde, bunun için aracıya ihtiyacı olmayacağını ve kendisinin bu yardımı yapacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Bu durumda Sayın Öndeş’in, başka hangi işadamlarından buna benzer ne miktarda paralar alıp, kimlere ve hangi hayır işlerine harcadığını da belgeli olarak açıklaması gerekir."CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu dün de Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’le Ankara Adliyesi’ne giderek, imar değişikliği karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ve Namık Öndeş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Kılıçdaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’le ilgili bir iddiayı da gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, Bakan Güler’e şu soruları yöneltti: "Sayın Güler, 17 Aralık 2007’de İstanbul WOW Otelde İsrail Enerji Bakanı ile bir araya geldiniz mi, geldinizse hangi konuyu konuştunuz? Oteldeki yemek masraflarını hangi şirket karşıladı?"