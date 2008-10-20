Alemdaroğlu: Yaşananlar komedi

Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanan eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Yalçın Alemdaroğlu duruşmanın başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen, kimlik verme sırasında yaşanan kargaşa nedeniyle halen duruşma salonuna giremediği için isyan etti.



Tutuksuz sanıkların, sanık yakınlarının ve gazetecilerin kimliklerini tek bir görevlinin alması kargaşaya neden oldu. Tutuksuz yargılanan Alemdaroğlu da duruşma başlamadan duruşma salonuna girmesi gerektiğini, girememesi halinde yok sayılacağını hatırlatarak, görevlilerden işlemlerin hızlandırılmasını istedi. Tutuksuz yargılanan sanıklar, “Kimlik verme sırasında yaşanan kargaşa nedeniyle esas sanıklar dışarıda, biz buradayız eziyet çekiyoruz" diye tepki gösterdi.



Yerleşkeye gelişinde fotoğraf ve görüntü almak isteyen basın mensupları arasında izdiham yaşanması üzerine Alemdaroğlu, "Bana gösterilen bu ilgi, dünya savaşı katiliyim gibi görünüyor. Öyle miyim yoksa?" diye konuştu. Alemdaroğlu, "dünya tarihinde ilk defa böyle bir komedinin yaşandığını" ileri sürerek, "Anayasaya, yasalara ve yüksek yargı organlarının kararlarına uygun uygulamalar yaptık. Rektörlük döneminde yaptığım budur. Bundan ötürü suçlanıyorsam, ülke yöneticileri bunu düşünsün" dedi. Bir gazetecinin sorusu üzerine, yapacağı savunmanın 800 sayfa olduğunu belirten Alemdaroğlu, daha sonra eşi ile yerleşkeye girdi.



MUMCU: İKİ KONUDA İTİRAZDA BULUNACAĞIZ



İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatı Ceyhan Mumcu da duruşmada iki konuda itirazda bulunacaklarını belirterek birinin görevsizlik kararı, diğerinin yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği yönünde olduğunu söyledi. Mumcu görevsizlik kararı istemiyle ilgili olarak “Bu dava kapsamında Danıştay saldırısı tek eylem olarak görülüyor. Bu davanın Danıştay saldırısı davası ile birleştirilerek Ankara’da görülmesi ve görevsizlik kararı verilmesi gerekiyor.” dedi. Mumcu yetkisizlik kararı istemiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Doğu Perinçek İP Genel başkanı olarak yargılandığı için doğrudan doğruya parti yargılanıyor. Bu konuda tek yetkili Anayasa Mahkemesi’dir” dedi.

