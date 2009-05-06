Alemdar Yalçın, DSP Başkanlığı'na aday

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alemdar Yalçın, DSP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Yalçın, Demokratik Sol öğretinin ve Ecevit felsefesinin toplumsal barış ve uzlaşıyı sağlayarak Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için büyük bir şans olduğunu söyledi.



Adaylığını yazılı bir açıklamayla duyuran Yalçın, şunları kaydetti:

“Çıktığımız yol yol yüce ve saygın bir yoldur. Bu yol yürek işidir, sevda işidir. Sayın Bülent Ecevit ile çalıştığım, eşsiz Türkiye heyecanını yakından hissettiğim yıllardan bana miras kalan yüce amaç budur. Bu yüce hedefe Demokratik Sol Parti'ye gönül verenlerle birlikte yürümek için 17 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak olan Demokratik Sol Parti Olağanüstü Kurultayı'nda parti genel başkanlığına adayım.”



