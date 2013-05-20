Alemdağ Caddesi 3 yıl trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Anadolu Yakası'nın ikinci metrosu için yaptığı çalışmalarda istasyon inşaatlarına başlanıyor. Rekor sürede bitirilecek olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosu için “Ümraniye” istasyonu kazı çalışmaları başlıyor. İstasyon kazı çalışmaları nedeniyle Ümraniye Belediyesi eski binası önündeki Alemdağ Caddesi üç yıl süre ile trafiğe kapatılacak.

Alemdağ Caddesi Suiş Caddesi Kesişimi ile Alemdağ Caddesi-Sütçü İmam Caddesi Bağlantısı arasında kalan kesim trafiğe kapatılacağından alternatif yollar planlandı. Çalışmalar sırasında uygulanacak geçici trafik dolaşımı şöyle olacak:

Tepeüstü istikametinden Alemdağ Caddesi güzergahını kullanarak Çamlıca veya Libadiye Kavşağı istikametine gitmek isteyen araçlar; Alemdağ Caddesi-Suiş Caddesi-Menteşoğlu Caddesi-Alemdağ Yanyol güzergahını kullanarak Libadiye Kavşağına ulaşabilecekler.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Çengelköy İstikametinden gelip Natoyolu Caddesini (Mehmet Akif Ersoy Caddesi) Kullanarak Tepeüstü İstikametine gitmek isteyen araçlar ise; Alemdağ Yanyol-Alemdağ Caddesi ve Sütçü İmam Caddesi Güzergahını Kullanarak Tepeüstü istikametine gidebilecekler.

Libadiye Kavşağından gelip Alemdağ Caddesi ve Sütçü İmam Caddesini kullanarak Tepeüstü istikametine gidecek sürücüler için herhangi bir değişiklik olmayacak. 26.05.2013 günü saat 00.00 da başlayacak çalışmaların üç yıl sürmesi planlandı.

Metro inşaatından satır başları

- Taşdelen ve Sultanbeyli üzerinden Sabiha Gökçen Havaalanı’na kadar uzayacak.

- Yolcularına seyahat başına ortalama 33 dakika zaman kazanılacak.

- Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı (Marmaray, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı tamamlandığında) Sancaktepe’den metroya binen bir yolcu Ümraniye’ye 12,5 dakika, Üsküdar’a 24 dakika, Yenikapı’ya 36 dakika, Taksim’e 44 dakika, Hacıosman’a 68 dakika, Atatürk Havalimanı’na 71 dakikada ulaşacak.

- Metro hattının işletmeye girmesi ile hem milli ekonomi hem de bireyler ekonomik olarak önemli tasarruf sağlayacak.

- Otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarının işletme maliyetleri düşecek.

- Akaryakıt tüketimi ve bakım giderleri azalacak.

- Trafik kazalarının sayısının azalmasını sağlayacak, can kayıpları önlenecek.

- Kazaların azalması ile tamirat giderleri düşecek.

- Yatırım ihtiyaçlarının azalması ile yol bakım ve onarım giderleri düşecek.

- Motorlu araçların atmosfere saldığı zararlı gazların ve çevresel kirleticilerin (toz, gürültü vb.) miktarları ciddi oranda azalacak.

- Bir yılda atmosfere salınan CO2 emisyonundaki azalma 77 bin 246 ton olacak.