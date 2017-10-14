Aleksis Çipras'tan ABD ziyareti

Io Chokona / Atina, 14 Ekim (DHA) – Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ABD’ye yapacağı ziyaret Yunanistan’da ilgiyle izleniyor.

Çipras’ın yapacağı görüşmelerin başında ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İMF Başkanı Christine Lagarde ile yapacağı görüşmeler gelmekte.

Yunanistan Başbakanı’nın yanında Ekonomi Bakanı Dimitris Papadimitriou, Dijital Politika, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı Nikos Pappas, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Savunma Bakanı Panos Kammenos, Maliye Bakan Vekili Yiorgos Houliaras ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Kuik bulunacak.

Pazartesi gününe kadar Chicago’da bulunacak olan Çipras Pazartesi günü Washington’u ziyaret edecek. Öğleden sonra ise İMF Başkanı Christine Lagarde ile görüşmesi bekleniyor. Salı günü öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek ve ortak basın toplantısında bulunacaklar. İşadamları, senatörler ve Amerika’da yaşayan Yunan asıllı cemaatle görüşmelerden sonra Çarşamba günü ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile buluşacak olan Çipras öğleden sonra Yunanistan’a geri dönecek.