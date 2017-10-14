T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aleksis Çipras'tan ABD ziyareti

Io Chokona / Atina, 14 Ekim (DHA) – Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ABD’ye yapacağı ziyaret Yunanistan’da ilgiyle izleniyor

14 Ekim 2017 17:48

Io Chokona / Atina, 14 Ekim (DHA) – Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ABD’ye yapacağı ziyaret Yunanistan’da ilgiyle izleniyor.
Çipras’ın yapacağı görüşmelerin başında ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İMF Başkanı Christine Lagarde ile yapacağı görüşmeler gelmekte.
Yunanistan Başbakanı’nın yanında Ekonomi Bakanı Dimitris Papadimitriou, Dijital Politika, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı Nikos Pappas, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Savunma Bakanı Panos Kammenos, Maliye Bakan Vekili Yiorgos Houliaras ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Kuik bulunacak.
Pazartesi gününe kadar Chicago’da bulunacak olan Çipras Pazartesi günü Washington’u ziyaret edecek. Öğleden sonra ise İMF Başkanı Christine Lagarde ile görüşmesi bekleniyor. Salı günü öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek ve ortak basın toplantısında bulunacaklar. İşadamları, senatörler ve Amerika’da yaşayan Yunan asıllı cemaatle görüşmelerden sonra Çarşamba günü ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile buluşacak olan Çipras öğleden sonra Yunanistan’a geri dönecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaEkim DHAYunanistan Başbakanı AleksisABDyeYunanistandaABD Başkanı Donald Trump Başkan Yardımcısı Mike PenceBaşkanı Christine LagardeYunanistan BaşbakanınınEkonomi Bakanı Dimitris Papadimitriou Dijital Politika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24