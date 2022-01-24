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Spor

Aleksandar Pesic'ten Hull City açıklaması

24 Ocak 2022 15:31

Süper Lig'de Karagümrük formasıyla gol krallığının zirvesinde yer alan Aleksandar Pesic'ten transfer açıklaması geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de ilgisini doğrulayan golcü futbolcu, İstanbul'da kalmaya karar verdiğini açıkladı. Sırp futbolcuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ortaya çıktı.

Pesic Intagram hesabından yaptığı açıklamasında, "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ile Karagümrük arasında yapılan görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

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