Alec Baldwin, setteki ölümle ilgili ilk söyleşisini verdi: Ben tetiği çekmedim

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Aktör Alec Baldwin, 'Rust' filminin setinde yaşanan kazada görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in vurularak ölmesinden sonra verdiği ilk söyleşide "tetiği kendisinin çekmediğini" söyledi.

Baldwin'in ABC kanalına verdiği söyleşinin tanıtımında televizyoncu George Stephanopoulos'un Balwin'den senaryoda silahın ateşlenmesi ile ilgili bir ifade bulunmadığını doğrulamasını istediği görüldü.

Baldwin de, "Tetik çekilmedi. Ben tetiği çekmedim" yanıtını verdi.

Stephanopoulos doğrulamak için "Yani asla tetiği çekmediniz mi?" diye sorduğunda ise Baldwin, "Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben asla birine silah doğrultup tetiği çekmem" diye devam etti.

Stephanopoulos söyleşiden sonra, "Son 20 yılda binlerce söyleşi yaptım. Bu içlerinde en yoğun hislerin olduğuydu" dedi

Söyleşinin tamamı perşembe akşamı yayımlanacak.

Polis soruşturması sette Balwin'in kullandığı silaha gerçek kurşunların nasıl ve kim tarafından konulduğuna odaklanıyordu. Kayıtlara göre Baldwin, silahın boş olduğuna inanıyordu.

Baldwin, kovboy filmi 'Rust'ın hem başrolü hem de yapımcısıydı.