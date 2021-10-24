Alec Baldwin'in yaraladığı yönetmen, ilk kez konuştu

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Alec Baldwin'in yanlışlıkla kuru sıkı olduğunu düşündüğü bir silahla 'Rust' filminin setinde vurulan ikinci kişi olan yönetmen Joel Souza, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümünün kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Hutchins, Baldwin'in kuru sıkı olduğunu düşündüğü silahı ateşlemesi sonucunda hayatını kaybetmişti.

Souza, "Meslektaşımın ve arkadaşımın hayatını kaybetmesi sebebiyle çok büyük üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetmen, kendisine ilgi gösteren herkese de teşekkür etti.

Polis, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak henüz kimseye suçlama yöneltilmediğini belirtti.