Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu; ışık şefi, 'sonsuza dek sürecek duygusal sıkıntı' nedeniyle davacı oldu

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Rus filminin ışık şefi Serge Svetnoy, sette Alec Baldwin'in görsel yönetmen Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürmesinin ardından ihmalin kendisinde 'sonsuza dek sürecek duygusal sıkıntıya yol açtığını' belirterek davacı oldu.

Svetnoy, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Hutchins'in ölürken kafasını tuttuğunu ve kurşunun kendisini az bir farkla ıskaladığını ifade etti.

Svetnoy'un avukatı Gary Dordick düzenlediği basın toplantısında, ''Sette asla ama asla gerçek kurşun olmamalıydı'' dedi.

Işık şefinin davacı olduğu 12 kişinin arasında Baldwin, yıldız oyuncuya silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ve setteki silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed de bulunuyor.

Bu, 21 Ekim'de meydana olayla ilgili basına yansıyan ilk dava.

Basın toplantısında Svetnoy, bunun Hutchins'le beraber çalıştığı 9. film olduğunu ve işi kendisi sorduğu için kabul ettiğini belirtti.