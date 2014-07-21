Almanya'nın en zengin işadamı öldü

Aldi'nin kurucularından Karl Albrecht 94 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya basınında yer alan habere göre Albrecht'in ailesi ya da şirketi tarafından ölümüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazeteleri, Albrecht'in bugün defnedildiği bildirildi.

Ekonomi dergisi Forbes'e göre, Albrecht 19 milyar 150 milyon euroluk servetle Almanya'nın en zengin işadamıydı.

Albrecht'in dört yıl önce de kardeşi Theo hayatını kaybetmişti. Aldi süpermarketleri de iki kardeş arasında paylaştırılmıştı. Aldi Süd'ten Karl, Aldi Nord'dan da Theo Albrecht sorumluydu.

Karl Albrecht'in sahibi olduğu Aldi Süd'ün 35 bin çalışanı ve bin 800 şubesi bulunuyor. İki kardeş kamuoyundan uzak durmalarıyla tanınıyordu.