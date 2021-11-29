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Politika

"Aldığım bir kulisi paylaşayım" diyen MAK Danışmanlık’ın sahibi Kulat, Milleti İttifakı’na katılacak partiyi açıkladı

MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kulat, kulis bilgisi olarak, BTP’nin Millet İttifakı’na dahil olacağını söyledi.

29 Kasım 2021 15:19

MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Mehmet Ali Kulat, Cumhur ve Millet İttifakı’nın yeni partileri bünyesine katmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek "Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı’na girecek” kulis bilgisini paylaştı.

 Tele1'de yayınlanan Ankara Rüzgarı programına konuk olan MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Millet ve Cumhur İttifakı'nın yeni partileri bünyelerine katmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kulat, kulis bilgisi olarak da, Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP), Millet İttifakı'na katılacağını ifade etti.

"Aldığım bir kulisi buradan paylaşayım" diyen Kulat, "Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı’na girecek. Onların da şimdi beraber hareket edecekleri yönünde duyumlar alıyorum. Dolayısıyla bu konuda olabildiğinde ittifakı genişletme gayreti olduğunu görüyorum" dedi.

 

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