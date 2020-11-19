Aldığı terliğin içinden çıkan not, Uygurların Çin'de zorla çalıştırıldığı iddialarını tekrar gündeme getirdi: Hapisteyim, lütfen yardım edin

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Rusya'da bir vatandaşın aldığı terliğin içinden çıkan not Çin'de üretilen bazı ürünler için Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Arslan Gibadullin isimli vatandaş, eve gelip yeni aldığı North Face marka terliklerini denerken içinde, "Yardım edin Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygura yardım edin" yazılı bir not buldu.

Moscow Times'a konuşan Gibadullin," Eve geldim ve terlikleri denedim. Elimi içine soktuğum anda içine dikilmiş bir not buldum" dedi.

Moscow Times, notun gerçek olup olmadığını teyit edemediklerini belirterek, bu sene Uygurların Çin'de zorla çalıştırıldığına dair başka kanıtların da gündeme geldiğine dikkat çekti.

180 insan hakları grubunudan oluşan bir koalisyon, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada "neredeyse tüm giyim sektörünün Uygurların zorla çalıştırılmasında suç ortağı olduğunu" ifade etmişti.

The North Face'in sahibi olan VF şirketi nottan haberdar olduklarını ve konuyla ilgili bir soruşturma başlattıklarını ifade etti. VF, bahsi geçen terliğin yapımında zorla çalıştırılan işçilerin kullanılmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler uzmanları, Çin'in Sincan'daki kamplarda en az bir milyon Uygur ve diğer Türki Müslüman azınlık mensubunu zorla kamplarda tuttuğunu söylüyor.